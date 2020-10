POL-PDLU: Speyer - Jugendlicher Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt (61/2810)

Polizeidirektion Ludwigshafen

28.10.2020, 17:29 Uhr

Nur leichte, oberflächliche Abschürfungen erlitt ein 16-jähriger Radfahrer aus Dudenhofen, als er den Radweg entlang der Dudenhofer Straße in Richtung Dudenhofen fuhr und beim Queren der Ausfahrt B9 auf die B39 Richtung Dudenhofen mit einem dort fahrenden Skoda Oktavia kollidierte. Der wartepflichtige 16-jährige nahm das Fahrzeug zwar noch wahr, schätze dessen Geschwindigkeit jedoch falsch ein. Trotz einer Vollbremsung des 44-jährigen Pkw-Fahrers aus Dudenhofen kollidierte dieser mit dem hinteren Bereich des Fahrrads. Der 16-jährige Radfahrer pralle auf die Motorhaube und Frontscheibe des Pkw und wurde verletzt. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Die Ausfahrt von der B9 musste während der Unfallaufnahme für ca. 15 Minuten voll gesperrt werden.

