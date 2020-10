Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen tagsüber - Die Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Düren (ots)

Einbrecher nutzten am Montag die Abwesenheit des Bewohners einer Parterrewohnung in Rölsdorf aus, um über die Terrasse ins Innere der Wohnung zu gelangen. Wie Sie sich vor einem Tageswohnungseinbruch schützen können, sagen Ihnen die Präventionsberater der Polizei.

Gegen 08:00 Uhr hatte der Bewohner einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung in der Monschauer Straße sein Heim verlassen. Als er gegen 21:30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte zwei Terrassentüren aufgehebelt hatten. In der Wohnung durchwühlten die Täter mehrere Räume und hinterließen große Unordnung. Was genau erbeutet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen gegen Unbekannt ein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Schrecken darüber, dass Fremde sich unbefugt Zugang zu privaten Wohnräumen verschafft haben, sitzt in den meisten Einbruchsfällen bei den Opfern ebenso tief wie der Verlust von Wertsachen. Doch es gibt viele Möglichkeiten, wie sich vor Einbrechern schützen können, egal ob als Mieter oder als Eigentümer. Lassen Sie sich bei der Polizei kostenlos und unverbindlich beraten.

Kommen Sie am Samstag, den 24.Oktober zu unserem Aktionstag "Riegel vor!" oder vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin. Erfahren Sie alles über technische Präventionsmöglichkeiten und informieren Sie sich, wie schon die richtigen Verhaltensweisen im Abwesenheitsfall dazu beitragen können, Einbrecher abzuschrecken.

Ihr Ansprechpartner ist Kriminalhauptkommissar Markus Gerhold. Sie erreichen Ihn unter 02421 949-8711 oder per E-Mail unter KKKPO.Dueren@polizei.nrw.de.

