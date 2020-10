Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrolle auf der B 264: 115 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Am Samstag, den 17.10.2020, führten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes in Merzenich-Golzheim auf der B 264 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In fünf Stunden maßen sie 115 Geschwindigkeitsübertretungen.

Auf der B 264 gilt in Fahrtrichtung Blatzheim eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h und in Fahrtrichtung Golzheim von 100 km/h.

Insgesamt waren 115 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein 22-jähriger Kradfahrer aus Bergheim, der mit 177 Stundenkilometern auf seinem Motorrad in Richtung Golzheim unterwegs war. Neben einer Geldbuße von 1200 Euro, erwartet ihn auch ein dreimonatiges Fahrverbot.

Darüber hinaus müssen drei weitere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrerlaubnis abgeben, die in Richtung Blatzheim mit Geschwindigkeiten von 132, 125 und 118 Stundenkilometern gemessen wurden.

Während der Kontrolle zogen die Beamten einen 34-jährigen Dürener aus dem Verkehr. Der Mann war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Diese war ihm im Mai dieses Jahr wegen "Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss" entzogen worden.

