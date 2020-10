Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gartencenter

Nideggen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag in ein Gartencenter am Thumer Weg ein.

Gegen 00:30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Zunächst begaben sich die Verantwortlichen zum Objekt. Als sie die Aufbruchspuren feststellten, verständigten sie die Polizei. Nach ersten Feststellung hatten der oder die Einbrecher zunächst versucht, mit entsprechendem Werkzeug eine Wand aufzumeißeln, um an den dahinter vermuteten Tresor zu gelangen. Als dies nicht gelang, wurde eine Glasscheibe eingeschlagen, um so ins Innere zu gelangen. Schubladen und Schränke in den Büroräumen wurden durchwühlt. Der Diebstahl des Tresors gelang nicht. Ob etwas entwendet wurde, konnte in der Nacht nicht abschließend festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell