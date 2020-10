Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Taschendieb per Öffentlichkeitsfahndung gesucht

Niederzier (ots)

Am 30.06.2020 wurde einer 77 Jahre alten Frau aus Merzenich die Geldbörse entwendet. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte fest, dass ein Unbekannter mit ihrer EC-Karte mehrmals Geld abgehoben hatte. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter.

Nach dem Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Niederzier stellte die Geschädigte fest, dass ihr Portmonee entwendet worden war. An der Kasse hatte sie noch mit EC-Karte gezahlt. Vermutlich hat der Täter die Frau beim Bezahlen mit der Karte beobachtet und konnte auf diesem Wege auch die PIN der Karte ausspähen.

Nur Minuten nach dem Diebstahl hob der Täter zwischen 11:32 Uhr und 11:34 Uhr an einem Geldautomaten in Niederzier-Selhausen mehrmals Geld vom Konto der Geschädigten ab. Es entstand ein vierstelliger Schaden.

Videoaufzeichnungen des Geldinstitutes zeigen den Täter beim Abheben des Geldes. Nach richterlichem Beschluss fahndet die Polizei nun anhand des Bildes öffentlich nach dem Mann.

Können Sie Angaben zu dem Unbekannten auf dem Bild machen? Dann wenden Sie sich bitte innerhalb der Bürozeiten unter 02421 949-8622 an den zuständigen Sachbearbeiter. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

