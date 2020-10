Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Jülich und Düren - Wie Sie sich schützen können

Jülich / Düren (ots)

Zwischen dem 15.10. und dem 18.10. brachen jeweils Unbekannte in eine Wohnung in Jülich und Düren in. Die Polizei weiß, wie Sie sich vor Einbruch schützen können und berät Sie im Rahmen eines Aktionstages.

Am Donnerstag, den 15.10. verließ der Bewohner einer Erdgeschoßwohnung in der Jülicher Pasqualinistraße sein Zuhause. Als er gegen 22:00 Uhr heimkehrte, standen Balkontür und Schlafzimmerfenster offen und wiesen deutliche Einbruchspuren auf. Unbekannte hatten sich über den Garten und über den Balkon Zugang zur Wohnung verschafft. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und erbeuteten unter anderem Schmuck, bevor sie die Wohnung wieder verließen.

Ebenfalls Unbekannte brachen zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr und den frühen Morgenstunden des Sonntages in eine Wohnung in der Dürener Karlstraße ein. Vermutlich nutzen die Täter die Haustüre, um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen. Dann verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung und entwendeten dort unter Anderem elektronische Geräte.

Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und leitete Ermittlungen gegen Unbekannt ein. Etwaige Zeugen werden gebeten, über die 110 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Sie möchten sich und Ihre Wohnung oder Ihr Haus vor Einbruch schützen? Dann kommen Sie am Samstag, den 24.10.2020 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr auf den Dürener Wochenmarkt. Im Rahmen des Aktionstages Riegel vor können Sie dort kostenlos, unter Beachtung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen von den Präventionsberatern der Polizei Düren zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Sie finden die Kollegen auf dem Marktplatz, Zehnthofstraße Ecke Kaiserplatz. Bei schlechtem Wetter können Sie die Beamten in Ihren Räumlichkeiten auf der Aachener Straße 28 antreffen.

