Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand in Mehrfamilienhaus-5 verletzte Personen - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In Bad Berleburg ist es am Donnerstagvormittag (27.08.2020) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Gegen 06:45 Uhr wurden Kräfte von Feuerwehr und Polizei in die Ederstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Ein Teil der Hausbewohner hatte das Haus bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen, zwei Bewohner mussten über eine Drehleiter gerettet werden.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, das Haus ist jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar.

Fünf Personen erlitten Verletzungen, davon wurde eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

