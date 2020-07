Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Gegenverkehr

B42 - Kamp-Borhofen / Kestert (ots)

Am Freitag, dem 03.02.2020 ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von 3 Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer kollidierte aufgrund sehr guter Reaktion des Gegenverkehr nur seitlich mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. 2 Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme eineinhalb Stunden voll gesperrt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weitere Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-913-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell