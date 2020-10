Polizei Düren

POL-DN: Raub auf Tankstelle

Düren (ots)

Am gestrigen Samstagabend gegen 20.35 Uhr verübten vier Männer einen Raubüberfall auf die Tankstelle der Nideggener Straße. Der Kassierer wurde durch einen der Täter gepackt und in den Rücken gestoßen, er solle die Kasse öffnen. Dabei führte er sichtbar ein Messer in der Hand. Die anderen drei Täter räumten Zigarettenschachtel aus dem Regal. Der Kassierer wurde gezwungen sich auf den Boden zu legen und sich nicht mehr zu bewegen. Die Täter, im Heranwachsenden-Alter und dunkler Kleidung flüchteten über eine Seitenstraße ins Wohngebiet Karl-Arnold-Straße. Zum Umfang der Beute an Bargeld und Zigaretten können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat mit einer umfänglichen Spurenaufnahme die Ermittlungen eingeleitet. Wer am Samstagabend verdächtige Personen im Umfeld der Tankstelle und der Seitenstraßen beobachtete, sollte dies bei der Polizei Düren unter 02421-949-0 melden.

