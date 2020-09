Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl in Straßenhaus und in Hausen (Wied)

Straßenhaus (ots)

Am Mittwochnachmittag stellte der Geschädigte um 15:30 Uhr sein E-Bike am Friseursalon in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus ab. Das Fahrrad sicherte er mit einem Schloss gegen die Wegnahme. Als er ca. 20 Minuten später von seinem Friseurbesuch zurückkehrte, war das Fahrrad mitsamt Schloss nicht mehr dort. Das E-Bike, Marke "Haibike" ist blau / gelb lackiert.

Im Zeitraum von Montag, 07.09.2020, bis Mittwoch, 09.09.2020 ist ein Raymon Mountainbike mit orangen Rahmen (Reifengröße 27,5) von einem umzäunten Gelände in der Sonnenstraße in Hausen (Wied) entwendet worden. Ein Bild des entwendeten Mountainbikes ist als Anlage beigefügt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

