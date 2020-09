Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Asbach (ots)

Am frühen Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte 2 Fußgänger in der Flammersfelder Straße in Asbach. Hierbei konnten bei einem Jugendlichen und einem Erwachsenen Griptütchen mit Betäubungsmitteln und Betäubungsmittelanhaftungen aufgefunden werden. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt. Gegen die beiden Beschuldigten ist Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden.

