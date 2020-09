Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Wie heute erst bekannt wurde, ereignete sich am Freitag, den 04.09.2020 gegen 16 Uhr in Niederbieber ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befuhr die Aubachstraße aus Richtung Oberbieber kommend in Richtung Neuer Weg. Hinter ihm fuhr ein PKW, welcher ihn mit zu geringem Seitenabstand überholte. Durch den Überholvorgang wurde der Radfahrer gegen den Bordstein gedrückt, woraufhin er stürzte. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht und dort ambulant versorgt. Vor Ort kümmerten sich Passanten um den Radfahrer. Diese werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben.

