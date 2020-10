Polizei Düren

POL-DN: Mit Drogen in die Verkehrskontrolle

Jülich (ots)

Die Kontrolle wegen eines defekten Rücklichtes endete Dienstagabend mit der Festnahme eines Autofahrers. Im Auto fanden die Beamten Marihuana und Amphetamin.

Gegen 18:20 Uhr fiel den Beamten das Fahrzeug auf der Großen Rurstraße auf. Weil ein Rücklicht defekt war, entschlossen sie sich zur Kontrolle. Im weiteren Verlauf fiel auf, dass sich in der Ablage der Fahrertür ein drogentypisches Tütchen befand. Aus dem Auto heraus konnten die Beamten deutlich Marihuanageruch wahrnehmen. Bei der Durchsuchung wurde Marihuana und Amphetamin in mittlerer Menge gefunden. Die Art der Verpackung nährte den Verdacht, dass diese zum Verkauf mitgeführt wurden. Der Autofahrer, ein 33-Jähriger aus dem Kreis Heinsberg, wurde vorläufig festgenommen. Die anschließende richterlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung des Mannes sowie des nicht vor Ort anwesenden Fahrzeughalters führte nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Es wurden Datenträger sichergestellt, deren Auswertung andauert. Da der 33-Jährige derzeit wegen einer gleichgelagerten Verurteilung unter Bewährung steht, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell