Polizei Düren

POL-DN: Illegal gefährlichen Abfall entsorgt

Heimbach (ots)

Unbekannte luden auf einer Weide alte, asbesthaltige Dachplatten ab. Der Ablageort befindet sich zwischen Heimbach und Hergarten, rechtsseitig der K 25 auf dem Berg.

Am Dienstag (06.10.2020) bemerkte ein Landwirt bei seiner Arbeit den Müll. In der Zeit zwischen Dienstag, 29.09.2020, und der Feststellzeit hatten Unbekannte den verseuchten Abfall dort abgeladen. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass dieser mit einem größeren Anhänger angeliefert worden sein muss.

Das Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit gefährlichen Abfällen richtet sich derzeit gegen Unbekannt. Zeugen, die in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

