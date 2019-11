Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Jackendiebstahl beobachtet

Selfkant-Süsterseel (ots)

Zeugen bemerkten am Sonntag, 17. November, gegen 18.50 Uhr, zwei männliche Personen, die versuchten, aus dem Foyer einer Gaststätte an der Straße An der Waldschänke, mehrere Jacken zu entwenden. Die Unbekannten näherten sich dem Gebäude und griffen durch eine Seitentür in das Foyer, wo viele Jacken an der Garderobe hingen. Sie griffen sich nacheinander mehrere Jacken. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Täter zu Fuß über die Kreisstraße 1 bis zu einem dahinterliegenden Parkplatz verfolgte. Die Täter ließen auf ihrer Flucht ihr Diebesgut fallen. Auf dem Parkplatz stiegen beide Personen in einen weißen Pkw Kombi, mit Aachener Kennzeichen (AC-). Dank der Aufmerksamkeit des Zeugen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Täter waren beide zwischen 30 und 45 Jahre alt, trugen Winterjacken und Baseballkappen. Einer trug eine helle Kappe, der andere eine dunkle. Hinweise zu dieser Straftat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell