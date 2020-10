Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße - Kleinkraftradfahrer verletzt

Jülich (ots)

Am Freitagabend wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der Mann musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde gesperrt.

Gegen 19:20 Uhr befuhr eine 20-Jährige, kommend aus Richtung Münstereifeler Straße, mit ihrem Auto die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bongardstraße. An der Kreuzung zur Adolf-Fischer-Straße stoppte sie ihr Fahrzeug, um etwaigen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt zu gewähren. An der Kreuzung gilt die Verkehrsregel rechts vor links. Beim Anfahren übersah einen von rechts kommenden 54-Jährigen Jülicher auf seinem Kleinkraftrad. Beide Verkehrsteilnehmer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Moped-Fahrer kam zu Fall und wurde verletzt, so dass er von per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin aus Titz blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

