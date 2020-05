Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt löst Containerbrand aus

Lichtenau (ots)

(mh) Der Containerbrand, der am Mittwochvormittag auf dem Betriebsgelände eines Industrieunternehmens in Lichtenau ausgebrochen ist, geht vermutlich auf einen technischen Defekt zurück. Die Lösch- und Nachsorgearbeiten der Feuerwehr dauern nach wie vor an. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell