Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Hürtgenwald (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag ein Motorradfahrer, als ein Autofahrer beim Einfahren auf die Straße die Vorfahrt des Krades nicht beachtete.

Gegen 15:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Hürtgenwald die L 11 von Brandberg in Richtung Bergstein. Zur gleichen Zeit bog ein 72-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Kreuzau von einem asphaltierten Weg nach links auf die L 11, um weiter in Richtung Brandenberg zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser versuchte noch, links an dem Pkw vorbei zu kommen. Dies gelang jedoch nicht und es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während die Insassen des PKW unverletzt blieben, musste der Motorradfahrer mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 14000 Euro.

