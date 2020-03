Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti

Adenau (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.03.2020 auf Sonntag, 29.03.2020 machten sich bisher unbekannte Täter an der Grundschule Kempenich zu schaffen, durch Aufbringen von Graffiti mittels Schablonen an den Außenwänden der besagten Schule. Das Schul- ein Nebengebäude, sowie eine Tischtennis- und eine Metallplatte sind betroffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Sachdienliche Hinweise, die Ermittlungen einer tatverdächtigen Person führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

Leßmann, PHK

