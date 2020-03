Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit Motoradfahrer

Remagen (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, ereignete sich auf der B9 im Bereich der Unkelsteinbrücke ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen verlor ein 37-jähriger Motorradfahrer während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer. Zur weiteren Behandlung musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr konnte über eine örtliche Umleitung geleitet werden, so dass ein Stau weitgehend vermieden wurde.

