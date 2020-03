Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl bei einem Hersteller von Zahnimplantaten

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 21.03. auf Sonntag, dem 22.03.2020, kam es zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Walporzheimer Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten bei einem Hersteller von Zahnimplantaten Waren im Gesamtwert von über 800.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler (02641/9740) und Kriminalinspektion Mayen (02651/8010) entgegen.

