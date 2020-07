Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Hund attackierte Fußgänger - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.07.2020) soll ein nicht angeleinter Hund (vermutlich Boxer) einen 29-jährigen Mann in Königswinter-Niederdollendorf angesprungen und gebissen haben. Der Mann war gegen 16:40 Uhr auf der Straße Am Strandbad in Richtung Rhein unterwegs, als ihn der Hund ansprang. Als der Mann zurückwich, habe ihn der Hund erneut angesprungen und ihn in den rechten Ellenbogen gebissen. Der Hund wurde nach Angaben des Geschädigten von zwei Frauen ausgeführt, die der 29-Jährige daraufhin ansprach. Die jüngere der beiden Frauen, die ein graues T-Shirt trug, nannte ihm lediglich eine Mobilfunknummer. Die Frau war in der Folge unter der angegebenen Rufnummer nicht zu erreichen.

Zehn Minuten zuvor soll derselbe Hund eine 76-jährige Frau ebenfalls auf der Straße Am Strandbad angesprungen haben. Die Seniorin kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht.

Die beiden Frauen konnten durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

