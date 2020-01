Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus in Ehmen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Ehmen, Wilshoop 18.01.20, 17.40-18.20 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Ehmen erbeuteten am frühen Samstagabend unbekannte Täter ein Tablet-PC Wert von mehreren hundert Euro. Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat zwischen 17.40 Uhr und 18.20 Uhr, als die Hausbewohner in der Straße Wilshoop nicht zu Hause waren. Es ist durchaus möglich, so ein Beamter, dass die Einbrecher bei der Suche nach Bargeld, Schmuck und Wertsachen von der Rückkehr der Eigentümer überrascht wurden und sofort flüchteten. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Unbekannte brachial die Terrassentür aufgebrochen hatten. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Ehmen unter Telefon 05361-46460.

