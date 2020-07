Polizei Bonn

POL-BN: Gemeinsame Presseerklärung von Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft: 47-Jähriger nach Auseinandersetzung verstorben - 59-Jähriger in Haft

Am späten Abend des 13.07.2020, gegen 22:15 Uhr, wurde ein 47-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen unklarer Herkunft auf der Kölnstraße (Höhe Dietkirchenstraße) aufgefunden. Gäste eines Vereinslokals hatten den Rettungsdienst alarmiert und angegeben, den Mann dort gefunden zu haben.

Im Rahmen erster Ermittlungen erlangte die Bonner Polizei am Mittwochmorgen (15.07.2020) durch einen Zeugenhinweis Kenntnis über eine dem Geschehen vorangegangene Auseinandersetzung in den Räumen des Vereinslokals. Eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder übernahm in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen. Der 47-jährige Verletzte starb am Mittwochnachmittag an den Folgen schwerer Kopfverletzungen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen war es zur Tatzeit am 13.07.2020 in dem Vereinslokal aufgrund einer Nichtigkeit zunächst zu einem Streit und im Anschluss zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und einem 59-Jährigen gekommen. Durch eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf erlitt der 47-Jährige die schweren Kopfverletzungen, die letztlich zu seinem Tode führten.

Der 59-jährige Tatverdächtige hielt sich zunächst vor der Polizei verborgen. Am Morgen des 17.07.2020 stellte er sich im Beisein seiner Rechtsanwältin bei den Ermittlern der Mordkommission und wurde vorläufig festgenommen. Am Samstag (18.07.2020) wurde er auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen den 59-Jährigen.

