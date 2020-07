Polizei Bonn

POL-BN: Personenkontrolle am Beuler Rheinufer

17-Jähriger flüchtete und leistete Widerstand

Bonn (ots)

Am Montagabend (20.07.2020) gegen 19:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte in ziviler Kleidung eine Personengruppe in einem Park an der Rheinaustraße, angrenzend an das Brückenforum, zu kontrollieren. Von der siebenköpfigen Gruppe ging ein deutlich wahrnehmbarer Marihuanageruch aus. Nachdem sich die Beamten als Polizisten ausgewiesen hatten, nahmen zwei Männer sofort die Beine in die Hand und flüchteten. Als ein Streifenwagen zur Unterstützung der Zivilbeamten eintraf, rannte ein 17-Jähriger in Richtung Friedrich-Breuer-Straße davon. Ein uniformierter Beamter schnitt ihm auf seiner Flucht den Weg ab. Vorher hatte er den 17-Jährigen mehrfach aufgefordert stehen zu bleiben. Der Jugendliche führte einen gezielten Kopfstoß gegen den Beamten aus, dem es in der Folge aber trotzdem gelang den Flüchtenden festzuhalten. Mit Hilfe weiterer Polizisten konnte der junge Mann, der sich weiter heftig wehrte, schließlich fixiert und gefesselt werden. Hierbei wurden sowohl der 17-Jährige als auch drei Polizeibeamte leicht verletzt. Bei seiner Durchsuchung wurde eine Feinwaage und mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und beschlagnahmt. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Bei einem 18-Jährigen aus der Gruppe fanden die Polizisten Marihuana.

