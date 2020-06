Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vom Hügel gefahren und gegen Baum geprallt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein elf Jahre alter Radfahrer am Montag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge gegen 17.40 Uhr mit dem Mountainbike eines Freundes einen Hügel im Landesgartenschau-Gelände an der Lenné-Straße heruntergefahren. Ein Zeuge beobachtete, wie der Gronauer dabei mit dem Vorderrad in ein Schlagloch am Fuß des Hügels fuhr, mit dem Rad ins Straucheln geriet und schließlich gegen einen Baum prallte und stürzte. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell