Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Widerstand gegen Polizeibeamte

Gronau (ots)

In einer Gewahrsamszelle endete der Montagabend für einen 31-Jährigen in Gronau. Nach einem häuslichen Streit hatte der Alkoholisierte sich gegen 22.20 Uhr hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Ein Zeuge versuchte, ihn vom Fahren abzuhalten. Alarmierte Polizeibeamte trafen ein und wollten den Grevener zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete der Beschuldigte Widerstand und schlug um sich. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, fixierten den 31-Jährigen und brachten ihn zur Wache.

