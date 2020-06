Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Keine Papiere dabei und unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen, am Fahrzeug selbst nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen: Es kam am Sonntag einiges zusammen an Vorwürfen gegen den Fahrer eines Motorrollers in Bocholt. Polizeibeamte hatten den 21-Jährigen kontrolliert, als er gegen 15.30 Uhr die Rheder Straße befuhr. Ein Drogentest schlug positiv an auf Amphetamin. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher, um es auf technische Veränderungen zu überprüfen. Ein Arzt entnahm dem Bocholter in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

