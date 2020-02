Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beschmutzung von Dienstgebäuden der Polizei und des Amtsgerichtes in Pasewalk, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Pasewalk (ots)

In der Nacht vom 01.02.2020 zum 02.02.2020 kam es in Pasewalk zu Beschmutzungen der Amtsgebäude des Amtsgerichtes Pasewalk und des Polizeihauptreviers Pasewalk. Beamte des Polizeihauptreviers Pasewalk stellten in den Morgenstunden fest, dass unbekannte Täter die Haupteingangstür des Hauptreviers mit einer joghurtähnlichen Substanz beschmierten. Ein Sachschaden entstand hier nicht, da sich der Joghurt problemlos abwaschen ließ. Gegen 09:15 Uhr bemerkte eine Angestellte des Amtsgerichtes, dass das Gebäude des Amtsgerichtes Pasewalk in der Grünstraße ebenfalls beschmutzt wurde. Hier hatten unbekannte Täter drei bis vier Eier und eine lebensmittelähnliche Substanz gegen die Fenster und die Fassade geworfen. Inwieweit dort ein konkreter nachhaltiger Schaden entstanden ist, bleibt zu prüfen. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. In Zusammenhang mit diesen beiden Ereignissen bittet die Polizei um Hilfe der Bevölkerung. Zeugen, die zur fraglichen Zeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Tel.-Nr.: 03973 2200 die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

