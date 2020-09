Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Auto bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (27. September 2020) um 0:55 Uhr bog ein Autofahrer von der Uerdinger Straße verbotenerweise rechts in die Grenzstraße ein und übersah dabei einen Radfahrer. Dieser wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und wurde am Bein verletzt. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen schwarzen BMW.

Anschließend sprach ein Zeuge den 18-Jährigen an und erkundigte sich nach seinem Zustand. Die Polizei sucht nun nach diesem Zeugen und dem flüchtigen Autofahrer. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (457)

