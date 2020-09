Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Kabeldiebe auf frischer Tat gefasst

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntag (27. September 2020) hat die Polizei drei Männer festgenommen, die zuvor ein Kupferkabel am Hauptbahnhof entwendet haben.

Gegen 18:15 Uhr beobachteten die Beamten während der Streife drei Männer. Diese transportierten ein schweres Kabel auf einem Fahrrad. An der Virchowstraße hielten sie die Personen an und stellten fest, dass diese das Kabel zuvor von einer Baustelle am Hauptbahnhof entwendet hatten.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer (36, 42 und 47 Jahre) mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (454)

