Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht - Kleinkraftradfahrer verdeckt Kennzeichen und fährt weiter

Paderborn (ots)

Am frühen Samstagabend (05.09., 18.10 Uhr) befuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Renault den Querweg vom Monte Scherbelino kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts. Vor der dortigen Brücke, der Überführung der B 64, beabsichtigte sie, ein am rechten Fahrbahnrand fahrendes Kleinkraftrad zu überholen. Als sie sich nahezu parallel zu diesem Fahrzeug befand, scherte dessen Fahrer nach links aus, offensichtlich in der Absicht, zu einem weiteren Kleinkraftrad zu gelangen, welches am linken Fahrbahnrand hielt.

Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad.

Die 78-Jährige und der junge männliche Fahrer des Kleinkraftrades hielten daraufhin an und führten ein kurzes Gespräch. Als die Frau dann angekündigte, die Polizei zwecks Unfallaufnahme hinzuziehen zu wollen, stieg der junge Mann auf sein Fahrzeug, deckte das Versicherungskennzeichen mit der Hand ab und flüchtete in Richtung Südring.

Der Fahrer des zweiten Kleinkraftrades, was zuvor am linken Fahrbahnrand gehalten hatte, fuhr dann mit einer Sozia besetzt ebenfalls davon.

Der flüchtige Fahrer des Kleinkraftrades wird wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 15-20 Jahre, dunkler Helm, graues Sweatshirt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Unfallflucht machen? Wer kann Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des Kleinkraftrads geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell