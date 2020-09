Polizei Paderborn

POL-PB: Kursierendes Video - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Paderborn (ots)

(CK) - Bei der Kriminalpolizei Paderborn wird zur Zeit ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung geführt, nachdem die Tathandlung am Montagmorgen (07.09.) über soziale Medien verbreitet wurde.

In dem Video ist zu sehen, wie ein bislang unbekannter männlicher Täter einer Frau, die als 34-jährige Paderbornerin identifiziert werden konnte, mit der Faust gegen den Kopf schlägt.

Der Täter befand sich in einer Dreiergruppe, als er der Frau an der Buszentralstation im Vorbeigehen einen heftigen Faustschlag gegen den Kopf versetzt. Infolgedessen fällt die Frau zu Boden und hält sich den Kopf.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an. So ist bislang nicht bekannt, wann die Tat genau stattgefunden hat oder wer das Video dazu gedreht hat.

Der bisher unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

25 - 30 Jahre alt, ca. 180-185cm, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkelgraues Sweat-Shirt, blaue Jeanshose, weiße Sportschuhe. Trug zur Tatzeit eine Schutzmaske.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat diese Körperverletzung beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Wer kann Hinweise auf die beiden Begleiter des Täters geben? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn