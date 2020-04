Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 21. April 2020, befuhr ein 67-jähriger Mann aus Oldenburg gegen 17:00 Uhr mit seinem weißen Renault die Breslauer Straße in Richtung Heemstraße in Wildeshausen.

In Höhe der dortigen Baustelle kommt ihm ein anderer Pkw entgegen, der mittig auf der Fahrbahn fährt, sodass die linken Außenspiegel der Fahrzeuge an einander stoßen.

Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Renault des 67-Jährigen entsteht ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (453441).

