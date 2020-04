Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hinweise von Zeugen führten zur Ermittlung eines Unfallflüchtigen

Delmenhorst (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer während eines Abbiegevorganges einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw beschädigte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte dieser durch die Hinweise von Zeugen ermittelt werden.

Am Dienstag, den 21. April 2020, befuhr der 55-jährige Verursacher aus Papenburg, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 11:15 Uhr, mit seiner Sattelzugmaschine die Straße "Im Delmegrund" in Delmenhorst. Beim Abbiegen beschädigte der 55-Jährige den auf Höhe der Schlehenstraße abgestellten schwarzen Renault einer Delmenhorsterin am linken Seitenspiegel. Anschließend setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Eine 62-jährige Anwohnerin beobachtete das Geschehen und gab der Polizei entscheidende Hinweise auf den Verursacher, sodass dieser im Anschluss ermittelt werden konnte.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Bußgeld- und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell