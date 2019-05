Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Erkelenz (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft an der Adam-Opel-Straße war in der Nacht zum 1. Mai (Mittwoch) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und durchsuchten den Kassenbereich sowie den Lagerraum offenbar nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell