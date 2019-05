Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Heinsberg-Randerath (ots)

Vor einer Diskothek an der Straße Himmerich kam es am 1. Mai, gegen 6.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf zog einer der Beteiligten, ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann, der zirka 170 Zentimeter groß war, eine kräftige Statur und kurze, schwarze Haare hatte, ein Messer. Damit verletzte er einen 20-jährigen jungen Mann aus Heinsberg leicht. Vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten flüchtete der unbekannte Täter mit seinen Mittätern vom Ort des Geschehens. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Wer die Auseinandersetzung beobachtet und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, dies noch zu tun. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

