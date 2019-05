Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 121 der KPB Heinsberg vom 01.05.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten

Gangelt -Einbruchsversuch-

In der Nacht zu Dienstag (30.April) hebelten unbekannte Täter die Eingangstüre eines freistehenden Einfamilienhauses an der Rodebachstraße auf. Durch die innen an der Türe angebrachte zusätzliche Schließkette wurde das weitere Öffnen der Türe verhindert. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und entfernten sich.

Hückelhoven -Diebstahl aus mehreren Kraftfahrzeugen-

Im Zeitraum zwischen Montag, 29.04.2019 und Dienstag, 30.04.2019 kam es im Stadtgebiet Hückelhoven zu mehreren Diebstählen aus PKW. Aus einem auf der Mühlenstraße abgestellten schwarzen Mercedes wurde eine im Fahrzeuginnenraum abgelegte Handtasche mit Inhalt entwendet. Aus einem auf der Straße Zum Mahracker abgestellten Citroen entwendeten wurden mehrere Elektrogeräte, Bekleidungsgegenstände und Bargeld. Eine Geldbörse wurde aus einem Ford Mondeo entwendet, der auf der Hubertusstraße abgestellt war.

Selfkant - Versuchter Anhänger-Diebstahl -

Am 30.04.2019 gegen 12.45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter mit einem VW-Golf mit niederländischem Kennzeichen von einem Firmengelände am Kempweg einen PKW-Anhänger der Marke Saris. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verfolgte den Täter. Dieser ließ den Anhänger im niederländischen Sittard zurück und flüchtet.

Einsätze aufgrund der Maifeierlichkeiten

In der Nacht zum 1. Mai (30.04.19, 18.00 Uhr bis 01.05.2019, 06.00 Uhr) wurde die Polizei zu ca. 30 Einsätzen mit Bezug zur Mainacht gerufen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Ruhestörungen und Streitigkeiten. Vereinzelt kam es zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen. Bei keinem der Einsätze kam es zu schwerwiegenden Folgen. Aus Sicht der Polizei war die Einsatzlage ähnlich wie im Vorjahr als eher ruhig zu bezeichnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell