Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zum 25. April (Donnerstag) drangen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Dinstühler Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Aus dem Inneren stahlen sie anschließend Bargeld.

