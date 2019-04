Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerlöscher entwendet

Geilenkirchen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Schulgebäude an der Straße Markt, wurden zwischen dem 15. April (Montag) und dem 25. April (Donnerstag) mehrere Feuerlöscher entwendet. Die Ermittlungen dazu, ob die Täter weitere Gegenstände stahlen, dauern noch an.

