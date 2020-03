Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg /Dudenhofen - Lkw-Reifen auf der B9 in Brand geraten (27/2303)

23.03.2020, 15:53 Uhr

Am Montagnachmittag entzündete sich auf der B9 zwischen Schwegenheim und Römerberg aus unbekanntem Grund der Reifen eines Lkw, welcher die B9 in Richtung Speyer befuhr. Der Reifen konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden, ohne dass es zu einem Schaden an dem Lkw oder der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Während des Reifenwechsels wurde der Lkw kurzfristig durch die Polizei nach hinten abgesichert.

