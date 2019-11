Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Kiosk - Polizei bittet um Hinweise

Neuss (ots)

Am späten Montagabend (11.11.), gegen 22:20 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem versuchten Überfall auf einen Kiosk an der Neusser Furth. Eine Angestellte befand sich zur Tatzeit alleine im Ladenlokal, als ein unbekannter Mann den Kiosk betrat. Er bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und konnte den Täter durch ihr resolutes Auftreten aus dem Geschäft vertreiben. Der Verdächtige flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Erfolg.

Der Flüchtige, der nach Angaben der Zeugin mit russischem Akzent sprach, kann folgendermaßen beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

