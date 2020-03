Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 2 Fundfahrräder hinter Dorfgemeinschaftshaus abgelegt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Birkenheide (ots)

Bereits am 19.03.2020 gegen 07:00 Uhr werden in Birkenheide, hinter dem Dorfgemeinschaftshaus, zu Beginn des Taubenwegs zwei abgelegte Fahrräder aufgefunden. Diese dürften durch bisher unbekannte Täter an sich gebracht und nach Gebrauch dort abgelegt worden sein. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Cyco und ein Damenrad Marke Fischer.

Die Eigentümer der Räder werden gebeten, ihr jeweiliges Fahrrad bei der Polizeiwache Maxdorf abzuholen. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

POK Meyne

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell