POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Zeugen gesucht

Der Peugeot eines 44-Jährigen wurde am Montag in Bad Mergentheim beschädigt. Der Mann hatte sein Fahrzeug gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Uhlandstraße abgestellt. Als er um 16.20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte entdeckte er auf der Fahrerseite Beschädigungen am Kotflügel und der Stoßstange. Ein unbekannter Fahrer war wohl mit seinem Wagen an dem Peugeot hängengeblieben und entfernte sich daraufhin, ohne seine Personalien zu hinterlassen, vom Ort des Geschehens. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Blitzer beschmiert

Mit grüner Farbe machten sich Unbekannte am Montagabend an einem mobilen Blitzeranhänger, der an der Landesstraße zwischen Igersheim und Weikersheim auf Höhe von Bad Mergentheim-Markelsheim stand, zu schaffen. Die letzte Messung fand gegen 19.30 Uhr statt, aufgefallen ist die Beschädigung gegen 22 Uhr. Wer kann Angaben zu den Farbschmierern machen? Das Polizeirevier Bad Mergentheim nimmt unter der Telefonnummer 07931 54990 Hinweise entgegen.

Assamstadt/ Freudenberg: Friedliche Rosenmontagsumzüge

Bei den Rosenmontagsumzügen im Main-Tauber-Kreis blieb die Stimmung ausgelassen und friedlich. Über 20.000 Narren frönten dem bunten Treiben in Assamstadt. In Freudenberg kamen etwa 2.000 Faschingsbegeisterte zusammen. Bis auf alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei einigen wenigen Besuchern kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

