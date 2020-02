Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Vereinsheim ausgeräumt

Unbekannte räumten in Kupferzell ein Vereinsheim aus. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagnachmittag 17.40 Uhr brachen die Täter ein Vorhängeschloss an der Tür eines Schuppens auf und gelangten so in das Gebäude in der Straße "Herrenäcker". Drinnen wurden die Verbindungstüren zum Vereinsheim aufgehebelt und ein dort befindlicher Tresor gewaltsam geöffnet. Neben einigem Bargeld stahlen die Täter auch elektrische Geräte sowie diverse Spirituosen und Einrichtungsgegenstände. Die Polizei hat noch keinen Tatverdacht und hofft nun auf Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können. Diese gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Kupferzell: Kabel gestohlen

Unbekannte erbeuteten übers Wochenende fast 200 Meter Kupferkabel von einer Firma in Kupferzell. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagfrüh auf das Firmengelände eines Betriebs in der Straße "Im Bild". Dort rollten sie im Außenbereich ein Kabel von einer großen Kabeltrommel aus Holz und hieften es über den etwas mehr als zwei Meter hohen Zaun, mit dem das Grundstück begrenzt ist. Auch mehrere Kabelreste nahmen die Einbrecher mit. Hinter dem Zaun schleiften die Täter ihr Diebesgut bis zur nahegelegenen Öhringer Straße und transportierten es von hier vermutlich mit einem Transporter oder einem Klein-LKW ab. Da keine Hinweise auf die Täter vorliegen, hofft die Polizei auf Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

