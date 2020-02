Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

B19/ Kupferzell: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Freitagmittag bei Kupferzell. Eine 42-Jährige war mit ihrem Mercedes auf der B19 unterwegs, als es zwischen Westernach und der Anschlussstelle Kupferzell zum Stau kam. Die Frau bremste daher ihren Wagen ab, was eine hinterherfahrende Golf-Lenkerin wohl zu spät bemerkte. Der Golf krachte daraufhin ins Heck des Mercedes. Die 26-jährige VW-Fahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Lenkerin des Mercedes kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

