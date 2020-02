Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbrecher aktiv

Durch ein Fenster, dessen Scheibe sie einschlugen, drangen Unbekannte am Abend des vergangenen Freitags in ein Firmengebäude in der Wannenäckerstraße in Neckargartach ein. Im Inneren stahlen sie aus einem Büroschrank zwei Geldkassetten, in denen sich etwas Bargeld befand. Dann stiegen sie wieder durch das aufgebrochene Fenster und verschwanden. Hinweise auf die Täter gibt es keine, weshalb die Polizei auf Zeugen hofft, die in der Zeit zwischen 18 und 22.30 Uhr in der Wannenäckerstraße, im Gewerbegebiet Böllinger Höfe, verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben. Diese Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach melden.

Heilbronn: Diebstahl misslungen

Keine Beute machten drei junge Männer am Sonntagabend. Das Trio wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, als sie sich bei einem Lebensmittelmarkt in der Heilbronner Holzstraße aufhielten. Der Zeuge meldete der Polizei kurz vor 19 Uhr, dass einer der Gruppe über den knapp zwei Meter hohen Zaun geklettert sei und nun seinen Freunden Getränke hinaus gebe. Diese trugen die Beute zu einem Auto. Die Polizei konnte den im Areal befindlichen und einen der im Außenbereich stehenden Mittäter festnehmen. Der dritte Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Doch er hatte Pech. Der ihn verfolgende Beamte hatte eine bessere Kondition als er und konnte ihn am Kaiser-Friedrichplatz einholen und festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei 16, 17 und 20 Jahre alte Polizeibekannte.

Heilbronn: Keine Straftat, aber großer Schaden

Der Sturm am Sonntagnachmittag war wohl die Ursache eines größeren Schadens in Heilbronn. Kurz nach 16 Uhr löste sich das Werbeschild eines Modegeschäfts in der Fügerstraße. Durch herabfallende und umherfliegende Teile wurden mindestens drei geparkte PKW beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Die Heilbronner Feuerwehr griff ein, um zu verhindern, dass weitere Teile herunterfallen konnten. Ob vor dem Eintreffen der alarmierten Beamten schon Fahrzeuge weggefahren wurden, ist unklar. Eventuelle weitere Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0713 104-2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Nordheim: Sinnlose Zerstörungswut

Noch ist unklar, was einen 17-Jährigen so wütend machte, dass er am frühen Samstagabend in Nordheim auf mindestens drei Fahrzeuge einschlug und zwei von diesen dadurch beschädigte. Der junge Mann war mit einer Verwandten unterwegs und hatte offenbar dem Alkohol kräftig zugesprochen. Er konnte, nachdem Zeugen die Sachbeschädigungen bei der Polizei gemeldet hatten, unweit des Tatortes festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille.

Bad Friedrichshall: Nach Unfall eingeklemmt

Das Dach eines PKW musste die Feuerwehr nach einem Unfall in der Nacht zum Sonntag abnehmen, um den eingeklemmten Fahrer befreien zu können. Der 32-Jährige fuhr mit seinem BMW kurz nach 1 Uhr von Untergriesehim in Richtung Kochendorf, als sein Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung des Fahrers nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren werden.

Beilstein: Wohnungseinbrecher unterwegs

Obwohl ein Haus im Beilsteiner Zeppelinweg seit Monaten unbewohnt ist, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in das Gebäude ein. Beute gab es für die Langfinger nicht. Im gleichen Zeitraum kletterten Diebe auf den Balkon eines Hauses in der Straße Schafäcker und brachen die Tür auf. In der Wohnung durchwühlten sie alles, machten aber auch hier offensichtlich keine Beute. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine.

Neuenstadt: In Wohnhaus eingebrochen

Vermutlich ohne Beute blieben Einbrecher, die in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Gymnasiumstraße in Neuenstadt einbrachen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Fenster des Schlafzimmers und stiegen durch dieses ins Gebäude ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Wahrscheinlich kletterten sie wieder durch das aufgebrochene Fenster hinaus.

