POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Trickreiche Einbrecher

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es am Freitagvormittag in der Herrenmühlenstraße in Bad Mergentheim. Um 10.30 verließ eine 72-Jährige ihre Wohnung und wurde auf der Straße von einer ihr unbekannten jungen Frau angesprochen. Als die Seniorin eine Stunde später zurückkehrte war bei ihr eingebrochen und Schmuck und Wertgegenstände gestohlen worden. Im selben Zeitraum kam es nur wenige Häuser weiter zum nächsten Einbruch. Gegen 11 Uhr wurde eine 87-Jährige mit einem dreisten Trick aus ihrer Wohnung in einer Seniorenwohnanlage gelockt. Eine unbekannte Frau klingelte bei der Seniorin und teilte ihr über die Gegensprechanlage mit, ein Paket für sie sei eingetroffen und sie möge zur Entgegennahme an das Tor der Anlage kommen. Dort angekommen wurde die ältere Dame von einer jungen Frau mit Bommelmütze in ein Gespräch verwickelt und einige Minuten lang davon abgehalten in ihre Wohnung zurückzukehren. Als sie dort wieder eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte eingedrungen waren und Bargeld und Schmuck im vierstelligen Eurobereich entwendet hatten. Zeugen waren neben der Frau mit Bommelmütze noch zwei weitere Frauen im Bereich der Wohnanlage aufgefallen, die mit dem Einbruch etwas zu tun haben könnten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Personen, die Angaben zu den Einbrechern oder Einbrecherinnen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim/ Igersheim/ Weikersheim: Faschingsumzüge blieben friedlich

Bei den Faschingsumzügen am Sonntag im Main-Tauber-Kreis blieb es aus Sicht der Polizei ruhig. Etwa 4.500 Besucher feierten friedlich beim Umzug in Igersheim. Zum Umzug in Wertheim-Mondfeld kamen etwa 1.200 Narren. Auch hier kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. In Weikersheim genossen trotz stürmischem Wetter rund 2.000 Karnevalisten den Umzug durch den Ortsteil Laudenbach. Die Stimmung blieb auch hier fröhlich.

Wertheim: Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Eine 52-Jährige wurde am Samstagnachmittag nach einem Unfall in Wertheim von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Frau wollte gegen 17.15 Uhr mit ihrem Renault in ein Parkhaus in der Packhofstraße einfahren und verlangsamte daher ihr Fahrzeug. Der Lenker eines darauffolgenden Transporters bemerkte dies wohl zu spät und krachte mit seinem Wagen ins Heck des Twingos. Die Fahrerin des Renaults wurde leicht verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2.000 Euro.

Igersheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Gerade einmal 20 Minuten lang hatte ein 66-Jähriger seinen VW Passat am Samstagnachmittag auf dem Kundenparkplatz eines Outletcenters in der Roggenbergstraße in Igersheim abgestellt. Diese Zeit reichte für einen Unbekannten um, vermutlich beim Ausparken, den Wagen zu beschädigen und danach unerkannt zu flüchten. Zeugen, die dort in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

