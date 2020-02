Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfall auf der Wulftener Straße

Bissendorf (ots)

Auf der Wulftener Straße kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Meller war gegen 09.40 Uhr mit seinem Skoda Octavia in Richtung Wulften unterwegs, geriet in einer Rechtskurve vermutlich in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem finnischen Sattelzug zusammen. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, kam dabei in der Folge von der Fashrbahn ab und touchierte noch zwei Straßenbäume. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, beide Fahrzeuge mussten stark beschädigt abgeschleppt werden. Die Wulftener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge voll gesperrt.

