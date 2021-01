Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeilicher Einsatz in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 24.01.2021 kam es in der Zeit von 11:20 Uhr bis 13:30 Uhr auf der Crossstrecke im Gewerbegebiet in Schwerin zu einem größeren polizeilichen Einsatz. Es wurden mehrere Personen und Fahrzeuge ohne Einhaltung der Corona-LVO MV festgestellt. Die Ansammlung wurde durch die eingesetzten Beamten aufgelöst. Dabei wurden insgesamt 46 Fahrzeuge und 108 Personen kontrolliert. Es wurden 63 Corona-Verstöße geahndet. Pasch Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Schwerin Tel. 0385-51802224

